Tomorrowland fête sa 15e édition et voit toujours les choses en grand pour sa mainstage.



Gigantesque, digne d'un parc d'attraction, la principale scène du festival fait l'objet de la plus grande attention de la part des festivaliers.

Pour fêter cette quinzième édition, le festival n'a pas fait les choses à moitié. Intitulé "The Book of Wisdom - The Return", le décor reprendra des éléments des scènes des précédentes éditions de Belgique et de l'étranger.

A quoi ressemble la mainstage cette année ? Découvrez-la en vidéo.