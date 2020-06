Le célèbre festival de musique électronique Tomorrowland organise une édition virtuelle les samedi 25 et dimanche 26 juillet intitulée "Tomorrowland Around the World, the digital festival".

Des habitués de Tomorrowland tels qu'Armin van Buuren, David Guetta et Paul Kalkbrenner se retrouvent une fois de plus à l'affiche. Les billets sont en vente dès jeudi et coûtent 12,5 euros pour une journée ou 20 euros pour tout le week-end. En raison de la crise du coronavirus, les deux week-ends de festival n'auront pas lieu cette année à Boom, mais Tomorrowland en profite pour expérimenter avec une édition numérique. Les performances de plus de 60 artistes pourront être suivies sur ordinateur, smartphone et tablette. L'organisation assurera un décor typique de Tomorrowland créé avec des effets spéciaux et du design 3D, comme le montre l'avant-première diffusée lundi par le festival. Il sera également possible de choisir entre huit scènes différentes.

Des dizaines de DJ's s'étant produits ces dernières années ou censés être présents cet été au festival prendront part à l'édition en ligne. Il s'agit notamment d'Armin van Buuren, David Guetta, Paul Kalkbrenner, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Amelie Lens, Steve Aoki, Tiësto ou encore Lost Frequencies.

L'affiche complète et toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site www.tomorrowland.com.