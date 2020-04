Si Tomorrowland Winter a été annulé suite au coronavirus, le festival belge n'a pas encore donné sa dernière note. Hier, Tomorrowland a effet proposé un dj's set, en live, depuis la demeure de Dimitri Vegas, Lost Frequencies ou encore Afrojack

Si le double week-end de Tomorrowland est toujours à l'ordre du jour cet été sur le domaine de Boom à Anvers, le festival électro belge a voulu faire plaisir à ses millions de fans à travers le monde. Et pas uniquement suite à l'annulation de dernière minute de Tomorrowland Winter (à cause de la propagation du Covid-19) qui devait se dérouler en mars dernier à l'Alpe d'Huez. "Rejoignez la connexion mondiale et unissez-vous grâce à la puissance de la musique, écrivait ainsi Tomorrowland, il y a trois jours, sur ses comptes Instagram et Facebook . Rendez-vous et profitez de Dimitri Vegas, Afrojack, Lost Frequencies et Vintage Culture en direct depuis leur domicile et hébergé par One World Radio."

Plus d'un million d'auditeurs

Présentée par Adam K, qui rappelait aux auditeurs de bien respecter les règles gouvernementales partout dans le monde, l'émission radio live (près de 4 heures!) diffusée sur Instagram, Facebook et Youtube a été suivie par plus d'un million de personnes toutes plateformes confondues. Pour cette première initiative "United Through Music", le public a donc eu droit à deux grands dj's belges (depuis leur salon transformé en salle de jeux), un néerlandais (Afrojack dans son studio perso) et un brésilien (Vintage culture mixait sur sa terrasse remplie de palmiers). Quant aux fans, devant leur écran à la maison, ils pouvaient aussi participer au show en apparaissant quelques secondes -dans un petit écran sur la droite- pour danser aux rythmes des beats de nos as des platines. Ou leur envoyer des messages en direct.

Si aucun autre live depuis le salon des dj's n'est annoncé, ni même prévu pour l'instant, il est toutefois possible de le revivre ci-desssus.