Il aura fallu moins de trois quarts d'heure pour écouler les 70.000 tickets proposés dans le cadre de la deuxième vente internationale de tickets pour le festival Tomorrowland, ont indiqué samedi ses organisateurs.

Le double week-end de la 15e édition de la grande messe de la musique électronique est donc d'ores et déjà complet. La semaine passée, 200.000 tickets destinés au public belge et 100.000 au public international avaient déjà trouvés preneur. Avec les riverains, qui bénéficiaient d'une priorité, ce sont donc pas moins de 400.000 amateurs de musique électronique qui seront rassemblés à Boom sur les week-ends du 19 et du 26 juillet.

Parmi les premiers noms dévoilés par l'organisation figurent Chainsmokers, Armin Van Buuren, Carl Cox, Paul Van Dyk, A$AP Rocky, Eric Prydz, Shaquille O'Neal, Nina Kraviz ou encore Oscar & The Wolf. Cette édition sera placée sous le thème "The Book of Wisdom: The Return".