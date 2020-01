C'est chaque année la même rengaine: les places pour le festival Tomorrowland se vendent en seulement quelques minutes. Dans ces conditions, difficile de faire partie des privilégiés qui pourront participer à l'un des festivals les plus populaires du monde...

C'est parti! Les préventes belges pour Tomorrowland démarrent ce samedi à 11h (et 17h pour les ventes internationales). Nous ne pouvons que vous conseiller d'être derrière votre ordinateur, même un peu avant, pour espérer faire partie de ceux qui auront la chance de se rendre au festival de musique électronique. Pour gagner du temps, il est impératif de déjà s'enregistrer préalablement sur le site officiel du festival en créant votre compte personnel, ce que vous pouvez faire dès maintenant. Vous gagnerez ainsi de précieuses minutes au moment de valider vos billets.

Le mot d'ordre sera assurément le suivant: patience. Inutile d'actualiser constamment votre page. Une fois que vous êtes dans la file d'attente, les jeux sont faits et il ne vous reste plus qu'à croiser les doigts...

Rappelons tout de même que le prix des billets varie entre 105,5 euros pour un pass journalier et 249 euros pour un ticket combi. Vous pouvez acheter des tickets pour un maximum de 5 personnes.

Cette année, Tomorrowland se déroulera à nouveau au domaine provincial De Schorre à Boom sur deux week-ends de juillet (du 17 au 19 et du 24 au 26). Le thème de cette 16e édition est "The Reflection of Love". Un dernière salve de tickets sera mise en vente le 1er février prochain.

Bonne chance !