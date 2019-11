Le magazine américain s'est basé sur le nombre de ventes et de passages en radio.

Alors que la fin de la décennie approche, le magazine américain Billboard a établi son classement des 100 plus grandes chansons de cette période. Pour ce faire, il s’est basé sur le nombre de ventes physiques, des écoutes en streaming et de passages en radio aux Etats-Unis. Sur le haut du podium on retrouve Mark Ronson et Bruno Mars avec "Uptown Funk". Le tube avait dominé les charts pendant 14 semaines en 2015. "Party Rock Anthem" de LMAFO (2011) se trouve en deuxième position, suivi par "Shape of You" d’Ed Sheeran sorti en 2017. Le belge Gotye réussit l’exploit de se classer en huitième position avec son fameux titre "Somebody That I Used To Know". Evidemment, le top du classement comprend également l’entêtant "Despacito", référencé à la neuvième place.

Parmi les artistes les plus récurrents, on retrouve Drake avec six titres distilllés dans le top 100. Bruno Mars, Katy Perry, Marron 5 et Post Malone le suivent de près avec cinq titres. Quelques uns de ces artistes se retrouveront sans aucun doute dans le classement des cinq plus grands artistes de ces dix dernières années qui sera dévoilé en avril prochain lors des Billboard Music Awards. Les derniers artistes a avoir été récompensés sont Eminem, côté homme, et Beyoncé, côté femme.

Les années 2010 auront été très largement dominées par la pop (Ariana Grande, Justin Bieber…). Elles comprennent un peu de rap avec Drake, Travis Scott, Cardi B et Eminem, une touche de folk avec Hozier et une d’électro avec Avicii. Côté album, l’artiste britannique Ed Sheeran se retrouve une nouvelle fois sur la troisième marche du podium avec Divide. 1989 de Taylor Swift grimpe à la deuxième position et Adèle avec 21 prend la tête du classement.

10. Adele - "Rolling In The Deep"

9. Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber - "Despacito"

8. Gotye, Kimbra - "Somebody That I Used To Know"



7. Lil Nas X, Billy Ray Cyrus - "Old Town Road"

6. Rihanna, Calvin Harris - "We Found Love"

5. Marron 5, Cardi B - "Girls Like You"

4.The Chainsmokers, Halsey - "Closer"

3. Ed Sheeran - "Shape of You"

2. LMFAO, Lauren Bennett, Goonrock - "Party Rock Anthem"

1. Mark Ronson, Bruno Mars - "Uptown Funk"