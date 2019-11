Dans un entretien accordé à RTL à l'occasion de la sortie de son nouveau single, le chanteur a mis les choses au point et affirme avoir vaincu son addiction à l'alcool.

Ce matin, Renaud était l’invité de la matinale d’Yves Calvi sur RTL France à l’occasion de la sortie de son nouveau single. Trois ans et demi après le succès phénoménal de son dernier album et une tournée marathon de 120 dates, le chanteur a dévoilé « Les animals », premier extrait des Mômes et les enfants d’abord, son nouvel album à paraître le 29 novembre prochain.

Le chanteur grincheux n’était pas en direct à l’antenne mais s’est confié dans un entretien accordé mardi à la rédaction de la radio. Il a commencé par balayer du revers de la main toutes les rumeurs le concernant qui n’ont pas manqué d’alimenter la presse people. Il dit ne pas avoir été épargné ces derniers mois. Celles-ci le donnaient mourant, il n’en est rien. "Je vais très bien, s’est-il empressé de dire au micro de RTL. On m’attribuait une cirrhose du foie, je n’avais plus que six mois à vivre. Renaud terrassé par un AVC. Il tremble donc il a la maladie de Parkinson. C’est n’importe quoi. Et la dernière rumeur en date, c’est un article qui dit que je suis SDF, que je dors sur un banc et que je suis ruiné. C’est une insulte pour les vrais SDF." Des allégations qui ont blessé et révolté dit l’auteur de « Mistral gagnant » tout en le faisant marrer également.

2019 n’aura cependant pas été une année de tout repos pour Renaud. Il a dû faire face à la disparition coup sur coup de sa mère et de son frère. Ensuite, il s’est cassé les deux poignets lors d’une vilaine chute qui l’a contraint à mettre entre parenthèse ses activités. Autre aveu: le passage en cure de désintoxication pour se débarrasser de son addiction à l’alcool. Il l’affirme, cela fait dix mois qu’il n’a plus touché une goutte. Désormais, il carbure à l’eau et à l’apéritif italien non alcoolisé. "Je n’aime plus l’alcool, je n’ai plus envie. J’ai décroché complètement sans passer par les alcooliques anonymes."

Dans le premier extrait diffusé de l’interview accordée à RTL, Renaud a indiqué son envie d’interpréter ses nouvelles chansons sur scène. Quand? Il n’en sait encore rien. Mais rien ne remplace à ses yeux les concerts. "Le public, c’est mon meilleur pote (…) Ils sont toujours là et moi aussi", a-t-il conclu.