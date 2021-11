Entamée en 2019, Laurent Voulzy n’en finit pas sa tournée des cathédrales de France et de Belgique. Un grand succès pour ses concerts plus intimistes dans des lieux inhabituels mais au décor exceptionnel.

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont raté le coche, il revient en Belgique. Après, entre autres, Nivelles, Huy ou Maredsous, ce sera au tour de la cathédrale Saint-Paul à Liège (celle de la place du même nom au cœur de la cité ardente) et la cathédrale Notre-Dame de Tournai (celle aux cinq clochers) d’accueillir le chanteur-compositeur. Les dates : 27 et 28 avril 2022 pour Liège et 29 et 30 avril pour Tournai.

Réservations d’ores et déjà possibles à la Fnac ou dans les Night and day.