L’artiste français sort un premier album à son image : étonnant et inclassable, entre le rap et le rock.

Beauseigne : expression issue du patois de Saint-Etienne qui signifie “le pauvre”, qui désigne celui qui a la poisse. Lorsque le jeune stéphanois débarque à Paris, il a la sensation que les autres le perçoivent comme cela. “Les mecs comme moi, on n’aura jamais notre place”, a longtemps pensé Zed Yun Pavarotti. Loin des milieux d’influence, à contre-courant des diktats de l’industrie qui tente de lui imposer des collaborations avec les derniers artistes en vogue, il se fait petit à petit un nom et prend confiance en lui, en son travail.

Cette exclamation de pitié de sa ville natale donne le titre à son premier album qu’il vient de dévoiler. Après la sortie remarquée en 2019 de sa deuxième mixtape, French Cash, l’auteur-compositeur change de ton et explore plus librement sa créativité. Quelque part entre la musique folk, le rap, le rock et la trap, sa musique est inclassable. Tant mieux s’il peut brouiller les pistes. Les certifications et le succès sont aujourd’hui dans sa ligne de mire. “Mon objectif est d’avoir un disque d’or et ce serait encore mieux s’il est écrit “Beauseigne” dessus. Là, ce sera un fameux pied de nez !”

