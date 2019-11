On ne s’inquiète pas trop de l’état du portefeuille des Monégasques, mais certains ont quand même dû tirer une drôle de tête en découvrant le prix des places pour le concert de Céline Dion le 18 juillet 2020 sur la place du Casino.

Le billet le moins cher coûte 600 €. Pour ce prix-là, la réservation n’est pas incluse, faut pas abuser non plus. Il est donc nécessaire d’ajouter 10 €. Pour de meilleures places, il faut compter de 800 € à 1 600 €. De manière assez cocasse, l’organisateur précise qu’on ne peut acheter plus de deux tickets à la fois. L’explication de ces tarifs ? Le concert ne se donnera "que" devant 2 900 personnes, ce qui est très peu pour la star canadienne. Cela dit, on comprend désormais mieux pourquoi sa tournée s’appelle Courage World Tour.