À l’instar des Italiens qui, cloîtrés chez eux, chantent ensemble depuis leur balcon, les artistes, eux non plus, n’entendent pas être réduits au silence par le coronavirus. Samedi soir, Marka a dégainé un mini-concert donné dans un fauteuil et diffusé sur Facebook, pour faire face à la morosité ambiante. Pendant 50 minutes, il a puisé dans son répertoire ses tubes mais aussi des titres anciens plus joués depuis longtemps mais demandés par son public via les réseaux sociaux. Il a également proposé quelques surprises comme une reprise de "Caroline" de MC Solaar et surtout un cover de "Tout oublier", le tube de ses enfants, Angèle et Roméo Elvis.

(...)