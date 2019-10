Pour ses 25 ans, Tryo a décidé de fêter l’événement entouré de plein d’invités de marque. Les réjouissances commencent par une version collégiale de leur célèbre titre "L’hymne de nos campagnes" sur laquelle figurent Bigflo et Oli, Zaz, Boulevard des Airs, Claudio Capeo, Gauvain Sers et L.E.J, sortie ce jeudi 24 octobre. Une nouvelle interprétation moins reggae et plus électronique que l’original. "Je l’ai écrite en 1993. J’avais à peine 21 ans, je découvrais l’écologie, Greenpeace. À l’époque, on n’était pas au pied du mur comme aujourd’hui sur les questions d’environnement. Maintenant, ça n’est plus SOS Racisme, comme à une époque, mais SOS Avenir. Et c’est bien que cette chanson soit aujourd’hui chantée avec une nouvelle génération d’artistes", indique Guizmo, l’un des membres du quatuor, au Parisien. Le groupe a également annoncé au quotidien français la sortie d’un double album prévu pour le 24 janvier prochain. Leur précédent opus, Vent Debout, date de 2016. Ce nouveau disque sera constitué entièrement de duos et de reprises d’anciens titres. Le casting est impressionnant, on pourra y retrouver : Bigflo et Oli, Vianney, Alain Souchon, M, Renaud, Véronique Sanson, Bernard Lavilliers et Hubert-Félix Thiéfaine. "On a fait une liste d’invités avec qui on voulait chanter, et personne n’a refusé. En plus, on a proposé à chacun une chanson de notre répertoire et une seule. Et tout collait parfaitement", assure Christophe Mali, autre leader du groupe.