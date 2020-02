Christophe Mae, Cali et Typh Barrow rejoignent Marc Lavoine à l'affiche des Francofolies de Spa le dimanche 19 juillet, ont annoncé mercredi les organisateurs du Festival spadois, dont la 27e édition se déroulera du vendredi 17 au lundi 20 juillet.

Plébiscité par les Francofous, Christophe Mae fera son retour en terres spadoises neuf ans après son unique passage. Dans la foulée de son cinquième album "La Vie d'artiste" sorti en automne dernier, il reprend la route pour une grande tournée. "Un nouveau show ambitieux et généreux qui pourrait réserver de nombreuses surprises", annoncent les organisateurs.

Tout aussi attendue, Typh Barrow cumule les succès ces derniers mois en atteste son dernier album "Aloha", entré directement n°1 des ventes et les sold out qui se multiplient à l'annonce de ses différentes dates, la propulsant tête d'affiche de cette 27e édition. Que de chemin parcouru en six ans lorsqu'elle se produisait dans les bars en folie en formule piano-voix. L'artiste belge de l'année est peut-être déjà connue.

Le troisième larron se nomme Cali et rien qu'à l'annonce de son nom, le Parc des Sept Heures frissonne déjà tant l'histoire d'amour entre l'artiste et le public spadois se traduit systématiquement par des concerts énergiques doublés d'une véritable communion entre scène et parterre tellement le Perpignanais se montre généreux et sans retenue.

Cali repart en concert dès le mois de mars pour défendre son nouvel album "cavale" entouré d'une nouvelle équipe. "Encore une fois, je repars heureux sur la route et si c'est ma dernière ligne droite, je vais la prendre à fond... ", a-t-il déclaré en prélude à cette nouvelle tournée qui passera donc par Spa où la moitié des abonnements ont déjà preneur.

Ces noms s'ajoutent à ceux de Mika, Loic Nottet, Hooverphonic (17 juillet), Soprano (18 juillet) mais aussi M et Vanessa Paradis (20 juillet).