Piano sensuel, guitare sèche, mélancolie douce, Typh Barrow ouvre son album exactement comme l’auditeur s’y attend. On entend déjà pratiquement venir son timbre grave et puissant, quand subitement émerge une voix masculine dans un langage dont nous ne comprenons pas le traître mot. Rien de plus normal, Gulaan chante en nengone, idiome kanak de Nouvelle-Calédonie, où la chanteuse bruxelloise de 32 ans est partie puiser en partie l’inspiration de cette deuxième livraison. Long de sept minutes, cet "Aloha" d’introduction est gonflé, agréablement surprenant, et place d’emblée Tiffany Baworowski sur une nouvelle voie. Exit la tradition soul et l’héritage écrasant d’une Amy Winehouse. L’interprète se libère, prend le large et trace plus distinctement son propre sillon en alternant tubes calibrés pour la bande FM ("Replace", "Colour", "Doesn’t Really Matter"), blues charnel ("Very First Morning") et retour à ses racines soul ("The Other Woman", "Damn You’re Bad").

