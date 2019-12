Le groupe irlandais U2 prend la tête du classement.

Alors que la décennie se termine dans quelques semaines, l’heure est désormais au bilan. Le magazine spécialisé dans l’industrie des concerts Pollstar a décidé de se pencher sur les tournées ayant généré les recettes les plus importantes depuis 2010 jusque cette année. Sans grande surprise, les rockeurs irlandais prennent la tête du classement. En 2011, U2 venait de clôturer leur tournée "360° Tour", qui est restée longtemps en première position en tant que tournée la plus lucrative de tous les temps, amassant plus de 730 millions de dollars, avant d’être dépassé par Ed Sheeran et son "Divide Tour".

Bono et ses comparses ont ensuite présenté leur "Innocence + Experience Tour" en 2015, puis leur "Experience + Innocence" en 2018. Depuis novembre, le quatuor ont repris le "Joshua Tree Tour", entamé en 2017, pour lequel il reste encore quelques dates en décembre, notamment au Japon et en Corée du Sud. Avec tous ces projets, le groupe a récolté pas moins de 1 milliard de dollars. Il est suivi de près par les légendes britanniques Rolling Stones, qui ont généré plus de 929 millions de dollars. Si la formation n’a plus sorti d’albums composés de chansons originales depuis 2005 avec A Bigger Bang, elle continue cependant sans relâche de faire des tournées planétaires.

Ed Sheeran s’installe sur la troisième marche du podium avec 922 millions de dollars engrangés ces dix dernières années lors de ses trois tournées. L’artiste britannique possède donc dorénavant le record de la tournée la plus lucrative de tous les temps, son Divide Tour a récolté 776 millions de dollars. Autre artiste de la nouvelle génération à s’imposer dans le classement : Taylor Swift qui amasse 900 millions de dollars avec ses quatre tournées. Beyonce la talonne avec 857 millions de dollars. Les cadors Paul McCartney, Bon Jovi, Bruce Springsteenn ou encore Roger Waters font également partie du top 10.

1. U2 – 1 Milliard $

2. The Rolling Stones – 929 M $

3. Ed Sheeran – 922 M $

4. Taylor Swift – 900 M $

5. Beyonce – 857 M $

6. Bon Jovi – 837 M $

7. Paul McCartney - 814 M$

8. Coldplay – 732 M $

9. Bruce Springsteen & The E Street Band – 730 M $

10. Roger Waters – 702 M $

11. Elton John - 676 M $

12. Metallica - 662 M $

13. Guns N’Roses -648 M $

14. The Eagles – 630 M $

15. One Direction – 628 M $

16. P!nk – 626 M $

17. Jay-Z – 612 M $

18. Kenney Chesney – 609 M $

19. Justin Bieber – 554M $

20. Bruno Mars – 546M $