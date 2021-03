Privés de concerts comme tous les autres artistes, les Irlandais de U2 sont eux aussi obligés de se réinventer. En la matière, on les sait plutôt créatifs. Alors, quand ils annoncent la diffusion sur leur chaîne YouTube de quatre de leurs concerts dont trois sont déjà disponibles en DVD depuis des lustres, la déception est de mise. Mais à y regarder de plus près, les fans pourraient y trouver leur compte.

Cette série de diffusions placée sous le titre The Virtual Road propose de revoir en version restaurée et améliorée, tant sur le plan de l’image que du son, trois prestations incontournables du groupe. Ce mercredi 17 mars, il s’agira du show qu’ils ont donné à la maison, à Dublin donc, le 1er septembre 2001 et commercialisé sous le titre U2 Go Home : Live From Slane Castle. Pour pimenter la chose, Bono, The Edge et les deux autres y ajoutent, en guise de première partie, un concert de Dermot Kennedy, auteur-compositeur irlandais également, enregistré à Los Angeles voici quelques jours.

Le jeudi 25 mars, c’est un retour aux sources qui attend les fans avec la diffusion du Live At Red Rocks capté le 5 juin 1983 dans le Colorado. Même principe pour la première partie, c’est un concert des Dublinois de Fontaines D..C. mis en boîte il y a un an qui sera proposé. Et le jeudi suivant, le 1er avril, c’est Popmart : Live From Mexico City (1997), captation de l’extravagante tournée liée à l’album Pop, qui animera la chaîne YouTube de U2, avec, en guise d’ouverture, une captation de Carla Morrison spécialement effectuée pour l’occasion.

Enfin, la cerise sur le gâteau est programmée le samedi 10 avril. Il s’agira de la première diffusion de l’ultime date de l’interminable tournée iNNOCENCE + eXPERIENCE. Enregistré à Paris en décembre 2015, moins d’un mois après les attentats qui ont notamment ensanglanté le Bataclan, elle sera accompagné d’une prestation de... Feu ! Chatterton, s'il vous plaît.

Voilà de quoi patienter en attendant un nouvel album si d'aventure vous avez déjà épuisé la copieuse réédition en version Super Deluxe de All You Can't Leave Behind proposée à l'occasion des 20 ans de la sortie de ce disque. L’été dernier, le bassiste Adam Clayton avait indiqué dans Rolling Stones que de nouvelles chansons seraient bientôt prêtes. “Nous avons fait quelques enregistrements l’année dernière, qui nous ont donné de très bons points de départ et des chansons complètes. Il y a un album prêt à sortir, nous ne sommes juste pas sûrs du moment où nous voulons appuyer sur le bouton, avait-il dit. C’est très frais […] Les retours que nous avons très bons. Nous voulons être rapides et sales sur le prochain disque.”