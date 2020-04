Les adeptes du Thin White Duke vont avoir de quoi choyer leurs oreilles avec un album inédit.

Depuis sa disparition le 10 janvier 2016, il pleut des inédits de David Bowie comme jamais. Après le EP de six titres Is It Any Wonder ? paru mi-février, la prochaine livraison est attendue le 17 avril, sur les plateformes de streaming, confinement oblige. Il s’agit de l’album ChangesNowBowie. Une sortie physique est aussi programmée le 20 juin mais il faudra voir si la date est maintenue.

Ce disque contiendra neuf chansons qui en soi ne sont pas inédites mais proposées dans des versions jusqu’ici jamais officiellement dévoilées au public. Il s’agit d’interprétations essentiellement acoustiques des morceaux préférés de l’artiste captées par la BBC à l’occasion de ses 50 ans, le 8 janvier 1997.

Le titre "The Man Who Sold The World" qui en est extrait est déjà disponible sur les plateformes d’écoute en ligne comme Spotify. Et ce vendredi, un second avant-goût a été dévoilé accompagné d’une vidéo. Il s’agit du morceau "Repetition". Il reste donc à découvrir : "The Supermen", "Andy Warhol", "Lady Stardust", "White Light/White Heat", "Shopping For Girls", "Quicksand" et "Aladdin Sane".

Un bonheur n’arrivant jamais seul, vendredi a aussi été dévoilée une version inédite de "China Gril", titre coécrit par David Bowie et Iggy Pop pour l’album The Idiot (1977) de ce dernier, puis repris sur Let’s Dance en 1983.

Cette sortie annonce celle d’un imposant coffret de l’Iguane intitulé The Bowie Years. Il contiendra les deux disques d’Iggy Pop produits par David Bowie lors de l’époque berlinoise des deux chanteurs, à savoir The Idiot et Lust For Life, tous les deux parus la même année. Ils y figureront en versions remasterisées. S’y ajouteront cinq CD bourrés de versions alternatives et d’extraits des sessions d’enregistrement, ainsi qu’un livret de 40 pages.

Des déclinaisons en boîtier de deux CD sont également prévues pour chacun des deux albums qui seront accompagnés d’enregistrements en concert. Date de sortie annoncée : le 29 mai.