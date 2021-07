Paris Match l’annonce, confirmant des informations de la DH évoquant l’enregistrement d’un album à Dubaï fin décembre dernier : Stromae va faire son retour en musique. Six ans après la fin de sa tournée mondiale à Kigali et son burn-out, le Maestro est à nouveau sur les rails. Il avait confié ces dernières années ne jamais avoir raccroché mais il se donnait le temps pour voir comment faire les choses et les proposer.

L’heure du retour est cette fois de mise. C’est ce que confirme le tourneur Live Nation dans les pages de l’hebdomadaire. Angelo Gopee, patron de la branche française de la structure, le confie : “Il est demandé dans le monde entier”. La concurrence s’annonce acharnée pour l’avoir à l’affiche. Quatre ou cinq festivals français devraient pouvoir se l’offrir, pas plus, comprend-on à la lecture de l’article.

Fin décembre, Stromae avait été surpris à Dubaï, posant sur une photo avec les candidats d’une émission de téléréalité française. Quelques jours plus tard, la DH annonçait que Paul Van Haver était dans les Émirats Arabes Unis pour enregistrer un nouveau disque. Ce troisième album est en boîte fait savoir Paris Match. Il sera commercialisé à l’automne. C’est aussi à ce moment-là que seront annoncées les dates de concert pour 2022.

Après avoir craqué et été victime de dépression, le golden boy de la scène belge a multiplié les activités. Il s’est lancé, avec celle qui est devenue son épouse, et son frère, dans le prêt-à-porter et le linge de maison via la structure Mosaert. Il a multiplié les projets autour de cette marque, dernièrement avec le constructeur automobile Mini. La collection présentée au Bon Marché, à Paris, avait aussi donné lieu à sa seule création musicale depuis sa mise en retrait : “Défiler”.

Pour l’instant, rien n’est annoncé sur les réseaux sociaux du chanteur. Mais Paris Match est certain de son coup. Le magazine indique que les dates pour les festivals de l’an prochain sont déjà réservées.

Il reste à présent à être attentif et patient pour découvrir ce que réserve Stromae, lui qui est capable de toutes les surprises. Il avait pris tout le monde de court en 2018 en apparaissant sur l’album de Coldplay Arabesque.