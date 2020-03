Il s’agit d’un enregistrement de 1990 en compagnie du rocker disparu l’an dernier.

Le ciel s’assombrit considérablement au-dessus du secteur du divertissement, en particulier pour les grands spectacles et concerts. Les interdictions de rassemblements, qu’ils soient de 5000 personnes ou de 1000 personnes, entraînent des annulations et des reports de dates par dizaines, voire centaines. Sur le site du magazine, on peut lire que l’absence de données fiables concernant le coronavirus rend la situation très compliquée pour les grandes entreprises actives dans les domaines technologique, du commerce de détail ou de l’organisation de spectacles. L’un des interlocuteurs de la publication, directeur du programme de gestion de crise d’une université californienne, parle de la plus grave crise à gérer depuis celle qui a balayé les milieux financiers en 2008.

Dans ce contexte ô combien obscur, il y a pourtant quelques éclaircies, du moins pour le public. En l’occurrence, pour les fans de musique. En effet, Francis Cabrel, dont on attend toujours la sortie d’un nouvel album original, a annoncé ce mercredi la sortie d’un disque. Ce n’est pas encore celui qui est tant attendu mais bien un live qu’il est allé puiser dans ses archives et qui devrait en réjouir plus d’un.

En avril sortira “Rock’n’roll show”, composés de 19 titres enregistrés live le 6 octobre 1990 au Bataclan, en compagnie du regretté Dick Rivers, auxquels s’ajoutent trois titres bonus. Un double vinyle collector est annoncé, de même qu’un coffret DVD. Le tout sera disponible le 17 avril, soit une semaine avant le premier anniversaire de la disparition de Dick Rivers qui nous a quitté le 24 avril l’an dernier, le jour de ses 74 ans. À l'écoute d'un enregistrement présent sur YouTube et datant de la même tournée, c'est un véritable petit brûlot de rock'n'roll endiablé que les aficionados des deux artistes pourront se glisser dans les oreilles. Et tous les amateurs de rock par la même occasion. Même les inconditionnels de Johnny pourraient y trouver leur compte sans que leur idole y donne de la voix...

À l’AFP, Francis Cabrel a rappelé ce qui le liait au rocker. “On s’était croisés sur les plateaux radios dans les années 80 et on s’était rendu compte qu’on aimait la même musique”, dit-il. L’idée de cette tournée en commun, c’est Cabrel qui l’a eue mais chacun y a apporté sa patte : “Dick a amené du Elvis, moi du Chuck Berry, entre autres. Et la surprise, c’est qu’il avait amené des chansons des Everly Brothers. […] C’est sa touche un peu romantique.”

L’idée d’exhumer ces enregistrements inédits a germé lors des obsèques de Dick Rivers, explique encore Francis Cabrel, “c’est une façon de lui rendre hommage”.