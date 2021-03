À quelque chose malheur est bon, dit-on. La preuve en compagnie de Rammstein. Privé de la série de concerts qu’il devait donner l’an dernier en raison de la pandémie de Covid-19, le groupe allemand ne s’est pas pour autant tourné les pouces. Il a composé et enregistré un nouvel album a indiqué le claviériste Flake Lorenz.

“Le fait que nous n’ayons pas pu jouer en live a accru notre créativité, a-t-il expliqué au site Motor.de. Nous avons eu plus de temps pour penser à de nouvelles choses et moins de distractions. En conséquence, nous avons enregistré un album que nous n’avions pas prévu de faire.” Cela confirme ce que les fans présentaient suite à plusieurs messages postés par la formation depuis l’été dernier. Une excellente surprise pour tous ceux qui avaient dû patienter dix ans entre la sortie de Liebe ist für alle da et celle de Rammstein en mai 2019 !

En revanche, Rammstein reste énigmatique sur la date de sortie de l’album en question et sur son contenu. Tout juste ont-ils indiqué qu’il sera question de la folie de gens et pas qu’en période de confinement ou de présidence de Donald Trump. Seule certitude, c’est en France que les Allemands sont venus enregistrer, dans une vieille ferme de Saint-Rémy-de-Provence transformée en studio. Ils avaient posté une vidéo montrant une session de travail.

Les fans croisent aussi les doigts pour que la situation s’améliore tant sur le plan de la pandémie que sur celui de la vaccination afin que le concert que le groupe doit donner en Belgique ne soit pas à nouveau reporté ou purement annulé. Rammstein devait se produire le 10 juin 2020 à Ostende. Leur venue a été reprogrammée au 7 août 2021.

En attendant, ils peuvent aussi redécouvrir le premier album du groupe sorti en 1995. Herzeleid a en effet fait l'objet d'une réédition en version remasterisée il y a quelques semaines, à l'occasion de son 25e anniversaire.