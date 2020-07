"Le début d’une nouvelle aventure avec Emmanuelle Lejeune, première femme maire de la ville-préfecture de Saint-Lô, écrit ainsi, sur Instagram et posant aux côtés des élus de sa ville normande, celui qui avait lâché le monde la musique en 2014 pour entrer en politique. Je suis donc adjoint à la vie culturelle et à la communication et c’est un sacré challenge. Bravo à toute la belle équipe".





Aujourd'hui quarantenaire, l'artiste qui avait sorti l'album "Le bonheur ça fait mal" et qui a composé pour pas mal de ses compères sort donc vainqueur de ces municipales 2020. Une reconversion inattendue pour celui qui est également directeur des éditions HarperCollins et l'ancien mari de Clémence Castel, double gagnante de Koh-Lanta. Mathieu Johann est toutefois resté très proche de ses anciens camarades de la Star Academy. Les ex-participants au télé-crochet de TF1 ont d'ailleurs le projet d'enregistrer un album pour l'association contre la mucoviscidose, créée par les parents de Grégory Lemarchal, son compagnon d'aventure mort en 2007. Cet opus, intitulé Restons Amis, sortira le 2 octobre prochain et sera suivi du biopic, "Pourquoi je vis", consacré au gagnant de la Star Ac' 4.