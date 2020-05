Le film sera réalisé par Bruce Beresford.

Pour la deuxième fois, la courte mais importante carrière du rockeur va être adaptée au cinéma. En 1978, The Buddy Holly Story, réalisé par Steve Rash retraçait le parcours de l’interprète de "Peggy Sue". Le nouveau biopic, lui, se concentrera plutôt sur la tournée qu’il donnera en 1958 aux côtés de Clarence Collins, fondateur de Little Anthony & The Imperial, sur ses derniers jours et sur son accident d’avion mortel. Le 3 février 1959 est d’ailleurs surnommé le "jour où la musique est morte".

Le long-métrage, baptisé Clear Lake, d’après la ville où le chanteur est décédé, sera réalisé par Bruce Beresford (Miss Daisy et son chauffeur, Tendre Bonheur). Ce dernier a notamment été nommé aux Oscars et au festival de Cannes à plusieurs reprises. "J’ai été attiré par Clear Lake car le script raconte l'histoire tragique de Buddy Holly et de son époque avec des détails fascinants et des caractérisations vives. Inutile de dire que sa merveilleuse musique est aussi un très bon appât !", explique le réalisateur australien à Variety.

Le tournage devrait débuter d’ici la fin de l’année si les conditions le permettent. La sortie du film pourrait alors être attendue pour 2021.