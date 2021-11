La transmission des émotions du chanteur au public se faisant notamment par le visage, les normes Covid mettent-elles en péril le ressenti d'un concert? “Cela fait toujours bizarre de voir un public masqué", nous confesse Kendji Girac, coach de The Voice Kids sur TF1. "Mais on est tellement content de les retrouver. À un certain moment, on avait un peu peur de ne plus pouvoir faire de concert du tout… Là, j’ai même certains amis qui sont dans la merde -excusez moi l’expression- à cause de ce Covid.”

Lui-même avait été cas contact il y a quelques semaines, suite à un membre de son staff testé positif au Covid-19, ce qui l’avait contraint de reporter sa date de tournée à Dijon. “Du coup, je me dis juste que j’ai de la chance qu’ils soient là, même assis et masqués. Je vois quand même ce sourire qui pétille dans le regard alors je suis content.” Pour Candy, 30 ans, de Beloeil et qui suit son artiste favori depuis plus de 6 ans (cfr. notre reportage dans votre DH de ce mardi), rien ne change non plus. “Sur scène, il est toujours pareil alors même avec un masque, on reste fidèle au poste !” Et Kendji de conclure. “Ça serait bizarre si je devais faire un concert masqué par contre ! Je ne serais pas très frais (sourire) !”