Funky You’re Not" ("Marrant, tu ne l’es pas"). Le titre figure sur l’album Idiots savants (1993). C’est une de ces pépites dont Arno avait le secret et qu’il a écrite en hommage à un de ses amis disparu trop tôt. Une chanson de circonstance après l’annonce samedi de sa propre disparition, à un mois de ses 73 ans.

Atteint d’un cancer du pancréas diagnostiqué en novembre 2019, on le savait condamné mais il tenait bon. C’est la musique qui lui a permis de tenir jusqu’au bout, a écrit son agent Filip De Groote dans un communiqué. Sans les 6 concerts qu’il a donnés à l’Ancienne Belgique de Bruxelles et à la Kuursaal d’Ostende en début d’année, et l’enregistrement d’un nouvel album, il y a fort à parier qu’il se serait éteint plus vite.