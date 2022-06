Beds Are Burning" est sur toutes les ondes, en 1987. Midnight Oil est un phénomène planétaire, chacun découvre ce groupe australien clamant haut et fort son engagement en faveur de l’environnement (à peine parle-t-on de question climatique à l’époque), des Aborigènes (les Native Nations comme on les appelle en anglais) et des causes sociales. Si le monde découvre Midnight Oil et son chanteur chauve Peter Garrett (là aussi, la boule à zéro n’était pas très tendance à l’époque), cela fait pourtant un bail que le groupe est actif. Ils ont commencé sous le nom The Farm en 1972 avant de devenir Midnight Oil, avec l’arrivée de Peter Garrett en 1976. Et en dix ans, ils sont devenus de véritables stars en Australie.

Aujourd’hui, 46 ans après avoir opté pour son nom définitif, 35 ans après le succès de "Beds Are Burning", Midnight Oil s’apprête à tirer sa révérence. Le groupe donnera son dernier concert en Belgique ce 29 juin, au Cirque royal, non sans avoir livré un dernier album.