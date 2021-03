“Ultra, ça me définit un peu, j’ai pas vraiment de milieu. Soit je suis très très gentil, soit très très méchant. Ultra, quoi... Les extrêmes”, confie Booba dans un entretien accordé à Brut. Voilà qui résume bien la carrière de B2O, un de ses nombreux surnoms: tout dans l’excès, que ce soit dans un sens comme dans l’autre. Les premières secondes de l’interview en disent d'ailleurs long avec une série de punchlines dont il a le secret : “j’ai déjà fait de la prison donc ça va, le confinement, c’est de l’eau” ou encore “Jay-Z, son dernier album est tout pourri. Personne ne l’écoute”.

Booba passe à la sulfateuse absolument tout. Interrogé sur la présence du portrait de George Floyd mort étouffé par la police à Minneapolis l’an dernier, comme pochette pour son titre "Dolce Vita", il déclare : “les gens me faisaient rire à poster des carrés noirs et à manifester. mais ce n’était que ‘trendy’. On en parle en ce moment de George Floyd ? Quelqu’un se soucie de lui ? […] Ça a donné quoi Black Lives Matter ? Les quatre flics sont en liberté. Super les carrés…”

Et qu'en est-il du mouvement qui a suivi en France, Justice pour Adama ? “De la récup’ , assène-t-il. Je le dis dans une chanson, le flic qui a tué Adama Traoré sera acquitté. Jamais la France ne mettra en prison ses soldats, il faut être réaliste.”

Un record de longévité

À la veille de la sortie de son dixième album, le Duc de Boulogne reste donc fidèle à lui-même. Dans le propos et dans l’attitude, totalement égocentrique. “Ce n’est pas de la farandole ma musique, explique-t-il à Brut. Je parle de ma vie, de ce que je pense, de gens, de trucs de société. […] J’ai des vraies punchlines, je dis des choses.”

Il se targue aussi de détenir un record mondial digne du Guinness Book des records, celui, à son âge (44 ans), d’être toujours présent et numéro un. “Je pense que dans le monde, il n’y a pas de rappeurs qui ont accompli ça.”

Un compétiteur, pas un looser

Et si ce nouvel album est le dernier, c’est parce qu’il ne veut pas jouer la loose. “Quand tu as un certain âge, souligne-t-il, pour moi ça ne sert à rien de continuer si tu n’es plus dans la course. Moi, je suis un compétiteur. Donc, si je ne suis pas sur le podium, j’arrête. J’ai honte, en fait.” Et puis, il n’y a plus de compétition déplore-t-il. Damso et les autres apprécieront…

Avec Ultra, il estime finir comme il faut. On jugera à l'écoute. Reste aussi à savoir si cette der des ders annoncée n’est pas un énième coup de com’ comme il les manie si bien. Il suffit de se souvenir du fameux combat de boxe qui devait l’opposer à son ancien protégé Kaaris. Des mois durant, à coups d’annonces et de reports, il s’est offert une visibilité médiatique sans pareille. Pourquoi ? Pour rien du tout puisque combat il n’y a jamais eu - hormis à l'aéroport d'Orly.

© AFP

Comme Zidane

Si Booba raccroche effectivement, que va-t-il faire ensuite ? On l’imagine mal se prélasser dans la discrétion, les doigts de pieds en éventail sur le bord de sa piscine à Miami (“Quand ils ont dit ‘La France, aimez-la ou quittez-la, j’ai vu qu’eux ne m’aimaient pas et je l’ai quittée”). D’autant qu’il est désormais banni à vie d’Instagram qui a longtemps été son terrain de jeu préféré. “On continue, dit-il. On produit d’autres artistes, un peu façon Zinedine Zidane au Real de Madrid, quoi.” Il est vrai qu’il a du flair pour cela, un sacré pif même. Mais cela se termine quasiment toujours au minimum par des échanges de noms d’oiseaux.

Quoi qu’il en soit, la sortie d’Ultra, qu’il s’agisse d’un épilogue ou pas, s’annonce comme une des plus attendues de la planète rap – francophone – cette année. Et le Duc en est convaincu, ce sera un gros succès. Sur Twitter, où il n’est pas (encore?) banni, il a déjà prédit les ventes pour la première semaine d’exploitation : 80 000, rien qu’en streaming puisque les versions physiques ne seront pas commercialisées avant le 30 mars. Verdict le vendredi 12 mars...