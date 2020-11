Mercredi prochain, les Red Bull Elektropedia Award seront décernés. Et comme il n'y aura pas de festivals, de clubs et de DJ parmi les lauréats suite à la crise sanitaire, l'organisation a décidé de mettre en place une originale mise aux enchères dans le but de sauver le secteur belge.

"Étant donné que la vie nocturne et les festivals font partie de l'ADN de Red Bull Elektropedia, nous ne pouvions pas ne rien faire et c’est ainsi que l'idée est née de quand même faire quelque chose pour le secteur particulièrement touché de la musique live, apprend-on par communiqué. Pour tous ceux qui, dans des circonstances normales, font en sorte qu'aucun autre pays ne puisse égaler le nôtre en termes de vie nocturne et d'expérience musicale. Nos ingénieurs du son sont meilleurs, nos monteurs de scène sont meilleurs, notre sueur sent mieux !"



C'est pourquoi la plateforme belge de vie nocturne et de musique électronique Red Bull Elektropedia s'est associé à LIVE2020, le fonds de solidarité du secteur belge de la musique live. "LIVE2020 a été fondé en juin par plusieurs acteurs majeurs du secteur, explique ainsi Coralie Berael de Forest National et du fonds de solidarité. Nous ne pouvions vraiment pas rester à ne rien faire alors que tant de professionnels, de petites entreprises et d'indépendants de notre secteur rencontraient des difficultés financières. Ce sont tous des artisans de premier plan dont nous aurons bientôt besoin pour relancer les concerts, les fêtes et les festivals."

Cette vente aux enchères -avec de lots prestigieux et exclusifs (liste ci-dessous)- se déroulera donc à partir de ce mardi 17 novembre et jusqu'au mardi 24 novembre (à 17 heures) au profit de LIVE2020 via le site 2ememain.be, qui soutiendra la vente aux enchères. Tous les centimes iront ainsi entièrement au fonds de solidarité.

Voici une liste des objets originaux mis aux enchères:

- Le premier synthé d'Amelie Lens avec lequel elle a notamment réalisé ‘In Silence’

- Un disque de platine d'Angèle pour son premier album Brol

- Une bague que Mathieu Terryn avait fait faire pour le deuxième album de Bazart

- Un trône de la scène de Tomorrowland

- Un tirage photo de Storm Thorgerson de l'album Synrise de GOOSE

- Des souvenirs du BBC Radio 1 Essential Mix de Charlotte de Witte

- Un disque d'or de Coely pour son album Different Waters

- Un T-shirt RAMPAGE signé par 16 monstres sacrés du drum & bass et dubstep

- Un drapeau Dour et un vol en hélicoptère au-dessus du festival

- Un portrait unique de Charlotte de Witte par Karl Meersman

- Une lithographie limitée par Eefje de Visser

- Un dîner (très) exclusif au The Jane de Nick Bril

- Des polaroids signés des DJ de Tomorrowland Winter, issus des archives de Studio Brussel

- Un morceau de piste de danse/d’art de Horst

- Un pressage d’essai signé de l'album CASCO de Brihang

- Un imprimé Tsar B limité par Anouk van Kalmthout

- Un disque d'or d'Oscar and the Wolf pour l'album Infinity

- Un tirage limité de Blanche par Marie Wynants

- Une série de trois photos de Frieke Janssens pour la collection Capsule de Stromae

- Un concert acoustique de JUICY

- Deux toiles signées de Zwangere Guy

- Une cassette et un baladeur uniques de Maxim Lany et Notorious Beau

- Un tirage unique de DVTCH NORRIS par Yaqine Hamzaoui

- Deux pressages d’essai signés de Maloca, le label de Le Motel

- Un cours privé de DJ avec AliA

- Une perruque bleu vif de Charlotte Adigéry

- Une visite des coulisses de Pukkelpop

- Une copie customisée du premier album éponyme de Fulco

- Une toile signée de YellowStraps

- Une demi-journée en studio avec Faisal & Glints

- Une copie signée de Out of the Blue par Lefto & Krewcial

- Un tatouage de Borokov Borokov

- Un livre photo SX en édition limitée de Gus & Stella

- Deux pass backstage de Paradise City

- Un forfait fun Couleur Café

- Un pressage d’essai Miss Angel

- Deux costumes intergalactiques de The Subs

- Un disque vinyle customisé de BeraadGeslagen

- Un pressage d’essai dédicacé de l'EP Réécriture de Glauque

- Un abonnement d’un an gratuit au Fuse + une collection de flyers vintage