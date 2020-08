Gims est décidément sur tous les fronts ces derniers mois. Alors que le chanteur a annoncé la sortie d’une mixtape rap en octobre prochain, les fans pourront patienter avec un tout nouveau documentaire. Intitulé Gims, le film sera disponible sur Netflix le 17 septembre.

Celui-ci est présenté comme un "véritable voyage intime, de Paris à Marrakech, en passant par les États-Unis, jusqu’à Kinshasa, sa ville natale." Le public pourra découvrir les coulisses de la mise en place de sa tournée Le Fuego Tour avec sa date au Stade de France et l’enregistrement de son troisième album Ceinture Noire, paru en 2018 et dont sont extraits les tubes "Reste" avec Sting, "Hola Senorita" avec Maluma ou encore "La Même" avec Vianney. Le documentaire est produit par Black Dynamite et Chahawat, les promoteurs de ses concerts.

Ce vendredi, la toute nouvelle collaboration entre Kendji Girac et Gims sera également dévoilée. "Dernier Métro" est extrait du prochain album de l’ancien candidat et futur coach de The Voice, Mi Vida, qui sortira le 9 octobre prochain.