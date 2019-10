Nouvelle page , le dernier album de Jenifer est un carton avec plus de 90 000 exemplaires écoulés.

Pour surfer sur la vague, la maison de disques proposera une réédition pour les fêtes qui comprendra un album live mais aussi des inédits. Parmi ceux-ci, est annoncé un duo avec Kylie Minogue produit par Bob Sinclar. Et l’Australienne chante en français ! Voilà qui a de la gueule. "On oublie le reste" est déjà disponible sur les plateformes de streaming et de téléchargement.