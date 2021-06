Vingt-cinq ans déjà que les Spices Girls entonnaient leur scie musicale la plus connue : “Wannabe”. Pour fêter ça, Posh Spice, Mel B, Mel C, Baby Spice et Ginger Spice se sont retrouvées en studio pour enregistrer un EP sur lequel on retrouvera évidemment la version originale du titre phare, mais également une version remixée par Junior Velasquez. Et, cerise sur le gâteau, un inédit, intitulé “Feed your love”, auquel participe Victoria Beckham, qui avait, jusqu’ici boudé les retrouvailles. À découvrir le 9 juillet en version digitale et le 23 sur les supports physiques.