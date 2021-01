débute ainsi le communiqué du groupe Sportpaleis (qui détient aussi Forest National).



" Nous voulons envoyer à nouveau un message fort de confiance au monde", explique Jan Van Esbroeck, CEO du Sportpaleis Group. "Avec les bonnes nouvelles concernant les vaccins et les tests rapides adéquats, nous sommes convaincus que notre secteur peut redémarrer rapidement. Mais avant que cela n'arrive, nous tendons la main aux collègues qui ont encore des difficultés financières. Avec notre action Lights for Live, nous n'apportons pas seulement une lumière symbolique à ces jours sombres, mais nous voulons aussi collecter de l'argent pour le fonds de solidarité LIVE2020. Il serait tout à fait sensationnel que le premier Sportpaleis "complet" de 2021 ait réalisé une salle pleine de chaleur lumineuse au profit des collaborateurs les plus touchés d'un secteur qui, d'ici là, est arrêtée depuis près d'un an".



Deux euros la place



Soutenu par des artistes comme Axelle Red et Absynthe Minded, Lights for live encourage "tous ceux qui aiment la musique live d'acheter une place virtuelle dans le Sportpaleis pour deux euros." Avant de préciser ce qu'il se passera exactement le 14 février prochain si tout le monde achète un ticket via la plateforme www.teleticketservice.com. " Une lumière sera allumée sur chaque siège vendu dans le Sportpaleis. Toutes les lumières réunies finiront par former un grand rayon de lumière puissant, signe de solidarité avec le secteur de la musique live, car les bénéfices seront entièrement versés à LIVE2020." LIVE 2020 étant le le fonds de solidarité pour le secteur de la musique live géré par la Fondation Roi Baudouin.

Axelle Red, toute première artiste Belge a avoir rempli le Sportpaleis

"J'ai des souvenirs fabuleux du Sportpaleis et je suis très triste qu'il n'y est plus de live depuis presqu'un an !, déclare la chanteuse et interprète mythique de Sensualité. Je soutiens donc à 100% le fonds de solidarité LIVE2020 car il faut aider les gens qui sont irremplacables pour notre métier et qui sont aujourd'hui gravement touchés par la crise."

Ou comme le dit si bien le groupe britannique Mumford and Sons pur répandre cette lumière. "Donnez-moi l’espoir dans l’obscurité que je puisse voir la lumière"



Plus d'informations sur live2020.be ou sportpaleis.be.