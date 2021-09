Si certains y voient enfin un endroit pour se recueillir ("quand on aime Johnny, on est content d’avoir un tel endroit" dixit Bernard, un biker de Fleurus), d’autres pestent sur cette œuvre du sculpteur Bertrand Lavier. "On est des fans du premier rang, crie haut et fort Christine, présente à Bercy mais derrière les barrières Nadar. Depuis toute petite, j’ai suivi Johnny partout ." Âgée de 48 ans, cette Namuroise a fait le déplacement avec sa fille pour rejoindre ses amis fans du Taulier. "Mais c’est décevant. Encore une fois, on nous prend pour pas grand-chose. On est hyper loin, on ne voit rien. C’est vraiment triste de faire quelque chose comme ça pour un monument. Il méritait autre chose. Franchement c’est moche, ça ne ressemble à rien, ce n’est pas Johnny ! " Si Christine est venue, c’est tout simplement "parce qu’à partir du moment où c’est Johnny, je dois être là ! Même si je ne suis pas sûre qu’il aurait aimé être ici. Je le voyais plutôt au square de la Trinité. Là, c’était lui, son enfance, ce qu’il représentait."