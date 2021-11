Antoine Wielemans, cofondateur, chanteur et guitariste du groupe sort un premier album solo, Vattetot, et ose le français.

Vattetot (-sur-Mer), c’est le nom d’une localité en Normandie, avec 319 habitants recensés. Et, désormais aussi, le titre d’un album, le premier en solo d’Antoine Wielemans, cofondateur de Girls In Hawaii parti fureter en solitaire l’espace de neuf chansons mélancoliques et sombres. La patte Girls In Hawaii n’est jamais très loin avec des arpèges en cascades joués au piano ou au clavier. Et des ambiances installées tout en retenue. Normal, Antoine Wielemans est avec Lionel Vancauwenberghe (dit Lio), l’un des deux compositeurs et auteurs du groupe.

Une redite ce disque ? Que nenni. Parce qu’Antoine Wielemans s’aventure en terre inconnue, celle du français. "Depuis longtemps, je n’écoute presque plus que de la musique francophone : Albin de la Simone, Mathieu Boggaert, Bertrand Belin. J’avais envie de tenter l’expérience d’écrire un morceau en français, confie-t-il. Je n’avais pas l’idée de faire un disque, juste d’arriver à écrire un titre en français qui me plairait. C’était par jeu, par défi. Le premier qui m’a plu et pour lequel je n’étais pas dépité, c’est ‘Sel’, celui qui ouvre l’album. Le français, c’était un blocage. Cela vient de notre adolescence pendant laquelle nous n’écoutions quasiment que des artistes anglo-saxons, si ce n’est Noir Désir. Le français était ringard et on le rejetait. Le premier a mis du temps avant de naître. Mais une fois qu’on a trouvé sa voix, un angle, un type de thème à raconter, le reste suit."

On ne raconte pas les histoires de la même façon en français qu’en anglais ?

(...)