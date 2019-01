Sur Instagram, les chanteurs du gospel ont déclaré qu'ils avaient adoré surprendre les passagers du vol.









Alors que les voyageurs s'occupent comme ils le peuvent sur leur vol en direction de l'Australie, les membres du Kingdom Choir se lèvent et commencent à fredonner l'air de "Stand by me", la chanson de Ben E. King sortie en 1961. Plusieurs personnes dégainent alors leur smartphone, d'autres chantent en playback sur le titre et tous semblent passer un agréable moment.