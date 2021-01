C'est aux Etats-Unis, dans la ville d'Oklahoma City, qu'un groupe de rock a peut-être trouvé la solution afin de donner un concert pendant cette crise sanitaire. Avant d'entrer dans leur bulle, le public est arrivé masqué et une prise de température était de mise pour chaque spectateur.

Dans la vidéo, on aperçoit plus d'une centaine de fans, tous enfermés dans des grandes bulles en plastique que l'on a l'habitude de voir dans les foires ou autres parc d'attractions. La particularité de ces bulles est qu'elles peuvent même accueillir deux à trois personnes de la même... bulle. A l'intérieur, la sphère est équipée d'un haut parleur, d'une bouteille d'eau et d'un petit ventilateur.

Après le concert, ces bulles ont été désinfectées à l'alcool, comme l'indique le chanteur du groupe, Wayne Coyne, sur son compte Instagram.