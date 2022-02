Daft Punk va-t-il se reformer un an après avoir annoncé sa séparation par film interposé ? La rumeur agitait la Toile depuis mardi soir, le groupe phare de la French Touch ayant posté son logo sur Instagram et Facebook. Un espoir également alimenté par l’ouverture de comptes sur Twitter et Twitch, avec toujours ce même logo, celui du premier album, Homework, et ces dates : 1993-2021.

Trop beau pour être vrai vous dites-vous. Vous avez raison. Sur Twitch, à 22 h 22, ce mardi 22 février 2022, c’est un concert enregistré en 1997 au Mayan Theatredans, un club de Los Angeles, qui s’est invité. Le document vaut son pesant de cacahuètes puisque les Daft Punk y apparaissent non casqués. Il replonge les initiés dans le Daftendirektour qui touchait à sa fin lorsque le set a été capté. Ils étaient jusqu’à 175 000 à s’être connectés sur Twitch pour suivre ce show. Ils sont plus de 163000 à s'être abonnés à ce nouveau compte.

Autre surprise : l’arrivée sur les plateformes de streaming musicales d’une version Deluxe de Homework, le premier album du duo qui fête cette année ses 25 ans… avec un mois de retard. Il était en effet sorti le 20 janvier 1997.

Qu’importe. Ce qui compte, c’est la musique. Et à ce niveau, les fans sont gâtés. Outre les 16 titres originaux de Homework, la version 25e anniversaire et sa pochette revisitée, comprend 15 remixes. De quoi se dégourdir les jambes jusqu’aux petites heures de la nuit à l’heure où les boîtes de nuit ont pu rouvrir après avoir été muselées pendant deux années en raison de la pandémie.

Un bonheur n’arrivant pas seul, les fans peuvent déjà compter leurs sous puisque deux rééditions en vinyles sont annoncées pour le mois d'avril Celle de Homework, bien sûr. Et celle de Alive 1997, témoignage de leur tournée de l’époque enregistré à Birmingham, au Royaume-Uni. Les précommandes sont déjà actives via www.daftpunk.com.