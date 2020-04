"Zombie", le tube des Cranberries écrit en 1994 pour protester contre un attentat de l’IRA qui avait tué deux enfants et blessé 56 personnes à Warrington, en Angleterre, vient de franchir le cap du milliard de vues sur Youtube.

Un exploit réalisé par seulement cinq autres chansons auparavant : "Sweet Child O’Mine" (1987) et "November Rain" (1992) de Guns N’Roses, "Smells Like Teen Spirit" (1991) de Nirvana, "Take On Me" (1985) de A-ha et "Bohemian Rhapsody" (1975) de Queen.