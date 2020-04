Le clip de "Repetition" en version acoustique vient d'être dévoilé

Si le "Record Store Day" normalement prévu pour le 18 avril vient d’être déplacé fin juin, la parution de l’album inédit de David Bowie CHANGESNOWBOWIE, qui devait sortir pour l’occasion, reste programmé à la même date. Le 17 avril, cet opus sera disponible sur les plateformes de streaming avant de sortir en versions vinyle et CD deux mois plus tard.

Le disque est composé de neuf pistes, principalement acoustiques. Celles-ci ont été enregistrées en 1996 à New-York lors des répétitions du concert donné pour son 50ème anniversaire au Madison Square Garden. Voici les titres sélectionnés : "The Man Who Sold The World", "The Supermen", "Andy Warhol", "Repetition", "Lady Stardust", "White Light/White Heat", "Shopping For Girls" , "Quicksand" et "Aladdin Sane".

En guise de mise en bouche, l’un de ces morceaux vient d’être mis à disposition sur les plateformes de streaming. Un nouveau clip vient également accompagner "Repetition" dans lequel on aperçoit des images des répétitions de l’artiste pour le "Earthling Tour" de 1997 au Connecticut.