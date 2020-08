"Mon nouvel album est une célébration de 70 années de showbiz : 70 ans de soutien de mes fans et 70 ans de musique, a expliqué la diva de 83 ans. Les chansons choisies sont toutes très personnelles et reliées à ma vie. J’espère qu’elles auront le même effet sur mes fans." Enregistré à Londres, Prague, Monaco et dans le sud de la France en respectant les règles anti-Covid, l’album est attendu avant la fin de l’année. Voilà qui devrait faire vibrer plus d’un inconditionnel de James Bond, et plus particulièrement de Goldfinger, Les diamants sont éternels et Moonraker.