Entre Indochine et son public, il existe une relation particulière. Comme entre tout artiste et ceux qui viennent les voir, non? Peut-être un peu plus du côté du groupe français. La complicité dure depuis bientôt quatre décennies et la communication de la formation emmenée par Nicola Sirkis témoigne du lien qui l’unit avec les fans. La preuve une nouvelle fois avec l’annonce du report de la tournée des stades qui devait marquer le quarantième anniversaire du groupe. Là où le plus souvent, une annonce est transmise à la presse, Nicola Sirkis et les siens n’ont pas voulu se contenter d’un “communiqué froid et lapidaire”. Ils ont entamé une tournée des stades où ils devaient se produire pour expliquer les tenants et aboutissants de la décision qu'ils ont pris. Et aussi répondre aux questions dees journalistes concernés.

Dernière étape de cette tournée d’un genre particulier : Lille. C’est la seule ville où Indochine double son concert anniversaire. La seconde date affiche pratiquement complet, elle aussi. Ce sont aussi les prestations qui nous concernent le plus, nous, Belges.

Les nouveaux rendez-vous sont fixés les 2 et 3 juillet 2022, toujours au stade Pierre Mauroy. Les places achetées restent valables, de même que toutes les invitations lancées par le groupe au personnel soignant, aux policiers, éboueurs, boulangers et autres professions qui ont été en première ligne face au Covid. Précision importante, les gens qui ne seraient pas disponibles pour ces nouvelles dates peuvent se faire rembourser mais ils doivent en faire la demande avant le 31 août.

© D.R.

L'art de brouiller les pistes

En marge de ces considérations pratico-pratiques, Nicola Sirkis a confirmé l’enregistrement d’un nouvel album, plus tôt que prévu. Ce devait être fin 2021, après les stades, le calendrier a été fort logiquement inversé. "Rien n’est écrit à ce jour", a-t-il précisé en compagnie d’Oli de Sat, son comparse depuis 20 ans dans cette aventure. Y aura-t-il des invités ? “On ne s’interdit rien”, dit le groupe, "même pas les duos impossibles".

Le chanteur a rappelé combien ils ont été surpris par l’accueil des deux compilations de tous leurs singles sorties l’an dernier, ainsi que pas le succès de leur tube “3SEX” revisité en compagnie de Christine and the Queens. Il va jusqu’à qualifier cette collaboration de “J’ai demandé à la Lune” bis, en ce qu’elle leur a ouvert de nouveau publics. “C’est incroyable et cela illustre le parcours atypique qui est celui d’Indochine.” “On a eu un ping-pong (comprenez une discussion, NdlR.) avec Booba. C’était intéressant. Qui sait, ça va peut-être se concrétiser”, a encore indiqué Nicola Sirkis qui a érigé en art la faculté de brouiller les pistes et de débarquer là où personne n’attend son groupe.

Souvenez-vous du 29 septembre 1981

La tournée étant reportée d’un an, est-ce que cela signifie qu’il n’y aura rien cette année pour l'anniversaire des 40 ans du groupe ? “On ne peut pas ne rien faire, répond Nicola Sirkis, c’est impossible. Rendez-vous dans quelques semaines.” Son comparse Oli de Sat donne cependant une piste : “Le 29 septembre, ce sera l’anniversaire des 40 ans du premier concert d’Indochine. C’était au Rose Bonbon, à Paris (en 1981, NdlR.). Donc, il y aura quelque chose mais pour l’instant, on ne sait pas encore quoi. C’est à l’étude.”

En tout cas, ce” quelque chose” se fera avec du public et non pas en streaming, devant des caméras, ont-ils précisé comme. Faire de la télévision, ce n’est pas leur truc. Pourtant, ils ont été sollicités mais ils ont décliné.

Lors d’une conférence de presse donnée dans le même cadre la semaine dernière mais à Marseille, Nicola Sirkis a aussi confirmé qu’Indochine a donné son accord pour un concert-test à venir en France, afin d’évaluer les protocoles à mettre en œuvre pour un retour des spectacles vivants. Quand aura-t-il lieu ? Mystère. Comme en Belgique, la chose a été reportée. Au mois de mai, dit-il… Le chanteur a d'ailleurs quelque peu ironisé sur le sujet en soulignant que toutes les autres capitales européennes auront alors déjà mené leurs concerts-tests sauf la France. Et donc, la Belgique…