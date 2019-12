Trois ans après le départ de son leader Brian Johnson, le groupe pourrait faire son grand retour.

En 2018, quelques photos d’Angus Young, Stevie Young, Phil Rudd et Brian Johnson, ensemble dans un studio de Vancouver avaient créé l’événement parmi les fans d’AC/DC. Les rumeurs autour d’un nouvel album enfle depuis donc presque deux ans. Un tweet de Dee Snider, ancien leader du groupe de heavy metal Twisted Sister, vient de relancer les spéculations. Dans celui-ci, il indique que les quatre derniers membres se sont réunis avec des titres enregistrés par Malcolm lorsqu’il était encore en vie et que son neveu Stevie Young le remplace, en précisant qu’il l’avait fait plusieurs fois. "C’est ce qu’il y a de plus proche du groupe original", précise-t-il.

Le chanteur américain a également rassuré sur l’état de santé de Brian Johnson, en indiquant qu’il allait bien. L’ancien leader du groupe australien souffre en effet de surdité, il avait d’ailleurs été remplacé par Axl Rose de Guns N’Roses pour la dernière tournée en 2016. Peu de temps après, le bassiste Cliff Williams avait lui aussi annoncé prendre sa retraite. En 2017, la formation perdait l’un de ses fondateurs, Malcom Young et leur producteur et mentor, George Young. Le groupe a donc du surmonter plusieurs épreuves.

Un autre musicien a également assuré récemment que quelque chose se tramait. "Je sais qu’un nouvel album d'AC/DC est en préparation. Il arrive", a signalé Nergal (Adam Darski) du groupe de death metal Behemoth lors d’une interview accordée à Loudwire. Il informe également que l’album sera composé des morceaux non sélectionnés de leur dernier album Rock Or Bust sorti en 2014 et il confirme au passage que Brian Johnson est de retour dans le groupe. L’ingénieur du son Mike Fraser avait déjà confié qu’il travaillait avec les interprètes de "Thunderstruck" en avril dernier. Les fans ont donc de bonnes raisons de se réjouir !

Leur mythique opus Back In Black, sorti en 1980, vient d’être certifié platine pour la 25ème fois comme l’a indiqué la Recording Industry Association of America la semaine dernière. Il s’agit du troisième album de l’histoire à atteindre ce niveau. Le premier étant Thriller de Michael Jackson (33 fois) et le deuxième, Hotel California des Eagles (26 fois).