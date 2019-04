Le jour de l’anniversaire de Prince, c’est à lui de nous faire un beau cadeau. En effet, le 7 juin prochain, un album composé de quinze titres inédits va sortir, comme l’annonce sa maison de disques Warner Bros. Intitulé Originals, le disque sera d’abord diffusé exclusivement sur la plateforme de streaming Tidal. La sortie physique est, quant à elle, prévue le 21 juin.

Les morceaux proviennent de la chambre forte, le "Vault", de l’icône pop. Une banque de données incroyable, riche de milliers de sessions d’enregistrements à laquelle seul le chanteur avait accès. Les titres figurant sur l’album à venir ont été réalisés entre 1981 et 1991 et soigneusement sélectionnés par Troy Carter, conseiller de Prince Estate et par Jay-Z.

Certaines des chansons ont été à la base écrites et composées par Prince pour d’autres artistes, comme par exemple "The Glamorous Life" interprétée par Sheila E., "Jungle Love" de The Time ou encore "Manic Monday" des Bangles. L’opus se termine avec la version originale de "Nothing Compares 2 U", devenu un tube avec Sinead O’Connor en 1990.

Et ce n’est pas tout. Les mémoires inachevées de l’interprète de "Kiss" seront publiées le 29 octobre prochain. Le livre intitulé The Beautiful Ones, en référence à l’une des chansons figurant sur l’album Purple Rain (1984), sera composé d’une cinquantaine de pages écrites de la main du chanteur avant sa mort en 2016. Photos inédites, paroles de chansons, textes autour de sa carrière et de sa vie agrémenteront le reste de l’ouvrage posthume de 288 pages.

Pour Chris Jackson, l’éditeur de The Beautiful Ones, ce livre est un trésor et un "magnifique hommage à la vie". Une vie qui reprendra le temps d’une écoute et d’une lecture.