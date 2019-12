Dans un entretien accordé au, le guitariste Ron Wood a dévoilé les projets du groupe pour 2020. L’année s’annonce chargée.

À l’instar de Paul McCartney, les Rolling Stones ne cessent de tourner et même d’enregistrer, surtout à titre personnel. Dans un entretien publié dans le journal britannique The Sun, Ron Wood a cependant révélé de quoi 2020 sera faite pour les Pierres qui roulent. Le guitariste y explique que cela fait déjà un bout de temps que Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts et lui travaillent sur un nouvel album des Rolling Stones.

À la lecture de cette interview, on apprend qu’initialement, le disque devait sortir cette année-ci mais qu’il a été reporté en raison des problèmes de santé rencontrés par le chanteur. En avril dernier, Mick Jagger, 76 ans, a en effet dû être opéré en raison de problèmes cardiaques. Il est, depuis, remonté sur scène et semble toujours aussi bondissant. Le groupe semble avoir mis à profit ce report pour peaufiner son travail. "Ce nouvel album est comme un puzzle dont nous avons encore à assembler les pièces manquantes , explique Ron Wood. Il devrait sortir en 2020. "

Les papys du rock s’apprêtent donc à ajouter une pierre de plus à leur pléthorique discographie qui compte une trentaine d’albums studios (si l’on mélange leurs productions britanniques et américaines), 23 live et d’innombrables compilations en tous genres. Ce sera aussi et surtout le premier album studio de chansons originales du groupe depuis A Bigger Bang paru en 2005. En effet, l’excellent Blue and Lonesome sorti en 2016 ne contenait que des reprises, douze classiques du blues. Il s’était classé numéro 1 de l’Ultratop, tant du côté flamand que francophone. Et en janvier 2018, il s’était vu décerner le Grammy du meilleur album de blues traditionnel.

Toujours dans cet entretien accordé au Sun, Ron Wood évoque une nouvelle tournée mondiale pour le groupe. L’annonce interview quatre mois seulement après que les Stones aient bouclé leur No Filter Tour retardé pour sa partie nord-américaine par les pépins de santé de Mick Jagger.

Il n’y a pas à dire, les vétérans ont la niaque en ce moment. Espérons qu’à l’image de Paul McCartney qui se produira à Werchter cet été, les Rolling Stones feront aussi étape en Belgique.

CVD.