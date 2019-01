S’il y a un groupe qui cultive l’art et la manière du secret comme personne, c’est bien Abba. Et cela depuis la grande époque qui a vu le quatuor suédois se tailler un succès à l’échelle planétaire. Faut-il dès lors s’étonner qu’après 36 années de silence, Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid jouent encore les cachottiers ? En avril dernier, ils surprenaient tout le monde en révélant avoir enregistré deux nouveaux titres ensemble. Deux chansons - "I Still Have Faith In You" et "Don’t Shut Me Down" - destinées à un spectacle conçu pour la BBC.

Il semblerait qu’ils n’entendent pas en rester là. Lors d’un chat sur le site Icethesite, Benny Andersson a fait miroiter l’enregistrement d’un troisième morceau, destiné, celui-ci, à être incorporé à la tournée qu’Abba a programmé avec des hologrammes. "On verra… On y travaille, a indiqué le musicien. Parce qu’on a pris tellement de plaisir en enregistrant les deux précédentes. Il a suffi de trois minutes pour retrouver le plaisir que nous avions quand on a stoppé. […] C’est comme si le temps s’était arrêté."

Quoi qu’il en soit, il faudra se montrer patient parce que les projets des Suédois prennent du retard. Le spectacle pour la BBC n’est pas attendu avant six ou huit mois alors qu’il était annoncé pour décembre dernier. Lors d’un chat précédent, toujours sur Icethesite, Benny avait fait part de complications, semble-t-il, légales ayant ralenti le projet. "Ce n’est pas de notre fait", avait-il souligné.