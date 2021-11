Cela fait toujours un peu bizarre d’assister à un concert de Patrick Bruel lorsque vous êtes un homme. Comme si vous aviez un léger sentiment de ne pas être à votre place, de ne pas faire partie des fans à 99% féminines du nouveau sexagénaire. Même s’il y a moins de Patriiiick qu’à l’hallucinante (et insupportable) époque de la Bruelmania, cela sent l’admiration, l’affection, parfois même l'amour et elles (et quelques ils…) connaissent les chansons par cœur.

" Même celles moins connues que j’ai enfouies dans mes albums ", sourit-il. Car Bruel possède un art. Au-delà d’un timbre de voix et de ses chansons entre légèreté, nostalgie et réelles prises de position, il sait jouer l’interaction avec son public. La complicité. Le clin d'oeil. Le regard séducteur. Comme si vous étiez ses potes.

Interrompue par la Covid, sa tournée acoustique revenait au Cirque Royal l’espace de plusieurs soirs. S’il débarque sur scène tel un voyageur à travers sa déjà longue carrière, il va rapidement passer au piano avant d’aller crescendo dans un (long) concert de plus de deux heures et demi avec des morceaux enlevés, des chansons qui soulèvent la salle pour parfois se muer en karaoké géant.

Tous ses tubes (ou presque) y passent. Les plus anciens (Casser la voix, Place des grands hommes, Alors regarde,…) aux plus récents (Le fil,…) sans oulier sa période "années 30". Et même une pétite avec une version très personnelle et très… collective aussi de " Chacun fait ce qui lui plaît ", énorme succès du rap français au début des années 80 auquel il avait participé.

Au cœur du concert, le coronavirus et la fermeture des salles de concert reviennent sur le tapis. Pour parler de son expérience du confinement. De la manière dont il a parfois maladroitement communiqué via facebook. Surtout sur sa joie de retrouver son public en vrai. Et de pousser un coup de gueule : " Dites à vos connaissances non vaccinées qu’elles nous saoulent "

Salve d’applaudissements. Presque aussi nourris que durant l’entièreté d’un récital conclu par un texte toujours aussi émouvant : " Ma plus belle histoire d’amour, c’est vous " de Barbara.

Patrick Bruel acoustique dernière date ce 26 novembre au soir au Cirque Royal