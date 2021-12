Celui sur lequel quatre pointures auraient plaqué des accords, le fameux "Million Dollar Quartet", une session musicale qui réunissait Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis et Carl Perkins en 1956. Pour la première fois, ce Wurlitzer de 1949 sera mis aux enchères, par une compagnie du New Jersey. La mise à prix de départ est de 700 000 dollars. Une somme qui peut paraître astronomique mais que certains fans seront prêts à débourser. Surtout quand on sait que c’est sur ces noires et ces blanches que naquirent "Love Me Tender", "Don’t Be Cruel" ou encore "Paralyzed".