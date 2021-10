C'est de la folie totale. Coldplay vient d’ajouter un quatrième stade Roi Baudouin à sa tournée mondiale Music Of The Spheres. Après les 5, 6 et 8 août, le groupe se présentera dans l’arène du plateau du Heysel le 9 août. Les tickets seront mis en vente le 29 octobre . Voilà qui explique pourquoi les organisateurs insistaient sur la possibilité de s’inscrire sur une liste d’attente.

Remplir trois fois le stade Roi Baudouin était déjà un exploit historique. En ajoutant cette date supplémentaire, Clodplay place la barre très haut.

En France aussi, les concerts se multiplient. Au lieu de deux Stade de France, Chris Martin et les siens se produiront à quatre reprises dans l’enceinte de Saint-Denis. Il s’agira des 16, 17, 19 et 20 juillet. Mise en vente des places pour cette dernière date le 3 novembre.