Son quarantième album, Surrounded By Time, vient de décrocher la première place du classement officiel des ventes d’albums, au Royaume-Uni, ce qui lui permet de devenir le chanteur le plus âgé à réaliser cet exploit avec un nouveau disque. Jusqu’à présent, le titre appartenait à Bob Dylan, âgé de 79 ans quand Rough And Rowdy Ways termina numéro un. Alors que Tom Jones a désormais 80 ans et 10 mois. Cela dit, si on inclut les albums de reprises, alors, le titre appartient à Vera Lynn, qui avait 92 ans quand elle a sorti sont We’ll Meet Again - The Very Best Of, en 2009. Et ce record-là sera particulièrement difficile à battre.