Après l’Incrock et le Graspop, Rock Werchter, Werchter Boutique et TW Classic déclarent aussi forfait pour 2021. Un cauchemar pour les organisateurs et les festivaliers. Cependant la crise sanitaire a aussi changer certaines chose pour un mieux.

Le couperet est tombé mardi matin : après 2020, l’édition 2021 de Rock Werchter n’aura pas lieu. "Il est impossible de préparer normalement le festival et d’avoir la certitude, une fois sa date fixée, qu’il pourra avoir lieu dans son format habituel", mentionne le communiqué du festival. Et avec lui, ce sont aussi Werchter Boutique et TW Classic qui passent à la trappe. Déjà privé du Graspop et de l’Incrock, le début de l’été musical est décapité.

(...)