Christophe nous quittait le 16 avril dernier à l’âge de 74 ans. Pour se replonger dans la grande et riche carrière du chanteur, un double CD et un triple vinyle sortiront le 9 octobre prochain. Le disque baptisé Ultime rassemblera des réinterprétations de ses morceaux les plus connus, des covers, des remix ou encore des versions lives.

La collection s’ouvrira avec sa chanson phare, "Les mots bleus", qui sera proposée en version intimiste et acoustique, suivie par plusieurs duos comme celui avec Julien Doré sur "La Dolce Vita" et Juliette Armanet sur "Boule de Flipper".

Les titres "Senorita" , "Aline", "Je l’ai pas touchée" et "Succès fou" ont été captés lors de son passage à l’Olympia en 2002. Des reprises seront aussi présentes sur le double album comme "Je viens d'ailleurs" de Jacno, "Alcaline" d'Alain Bashung ou "Lucie" de Daniel Balavoine. Une première anthologie avant la probable sortie d’autres archives et d’enregistrements inédits.